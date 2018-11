Manipulación violenta deja en riesgo el servicio eléctrico en Quetzaltenango y San Marcos

Por Oswaldo Cop |

Este domingo, autoridades informaron que personas ingresaron, de forma violenta, en la subestación La Unión, propiedad del INDE, con el objetivo de reconectar de manera ilegal el servicio, poniendo en riesgo la continuidad de electricidad en cuatro municipios de Quetzaltenango y tres de San Marcos.

Maynor Amézquita, vocero de Energuate, informó que las personas desconectaron las protecciones y dejan en riesgo el servicio para más de 47 mil clientes de los municipios descritos.

Cualquier falla en la línea que atiende el sector de Pacaya, Coatepeque, se trasladará a toda la subestación y dejará sin suministro a Coatepeque, Colomba Costa Cuca, Génova y Flores Costa Cuca, de Quetzaltenango, y El Quetzal, La Reforma y Nuevo Progreso, San Marcos.

Energuate informó que mantiene un diálogo e insta a los pobladores de la parte baja de Coatepeque a detener los actos violentos que ponen en riesgo el servicio de energía a las localidades cercanas.

