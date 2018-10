Latinoamérica presenta la mayor tasa de cesáreas en el mundo

América Latina es la región del mundo donde más se practican cesáreas. 44 por ciento de los nacimientos en la región se dan por medio de este tipo de partos, muchas veces innecesarios y riesgosos, alerta un informe de la OMS y el UNICEF.

La cesárea, sólo recomendada por necesidad médica, se ha duplicado en los últimos 15 años, especialmente en Latinoamérica. Una suerte de epidemia, dicen los expertos, que ha convertido a esta cirugía en principio segura, aparentemente sencilla y rápida, en una práctica riesgosa para las madres y los bebés.

Con algo más de la mitad de nacimientos, República Dominicana y Brasil lideran en el mundo la práctica de la cesárea. Desde hace unos años, la cirugía se ha ido transformando en el método natural de traer bebés al mundo.

Suzanne Serruya, directora del Centro Latinoamericano de Perinatología, Salud de la Mujer y Reproductiva de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estima que “antes, para las mujeres era normal tener un hijo por vía vaginal, y a partir de los años 80, se vuelve cada vez más común por la seguridad que la cirugía gana con los procedimientos anestésicos, antibióticos y por la propia práctica”.

En algunos países de Latinoamérica, “como Brasil, o Colombia, las tasas son tan altas que lo normal, lo común es tener un hijo por cesárea”. Para la obstetro-ginecóloga, las mujeres de clases acomodadas son las que más piden este tipo de parto.

Además de la conveniencia de tener un parto programado, los beneficios económicos de las clínicas son una de las razones por las que se ha extendido la práctica de la cesárea. “Es muy complejo manejar lo que es mercado, lo que es salud, lo que es valor real del procedimiento y todo el imaginario alrededor”, considera Suzanne Serruya.

Y si bien la cesárea no tiene mayor impacto en términos de mortalidad, sí acarrea riesgos en términos de morbilidad. El estudio sobre los riesgos del abuso de la cesárea fue presentado en el Congreso de Mundial de Ginecología y Obstetricia inaugurado el domingo 14 de octubre en Brasil.

Con información de Radio Francia Internacional

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.