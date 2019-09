La representación legal es un reto para migrantes regresados a México

La representación legal se ha convertido en un reto para migrantes regresados a México, en momentos en que han comenzado a funcionar en Estados Unidos las cortes virtuales que evalúan las peticiones de asilo de miles de latinoamericanos.

Laredo, Texas, es uno de dos puntos fronterizos entre México y Estados Unidos que acogen las cortes de inmigración instaladas en un complejo de carpas, que hasta ahora han sido contratadas durante al menos 18 meses por el Depatarmento de Seguridad Nacional (DHS) para dichas audiencias.

Las audiencias son vistas como una forma de evaluar la efectividad del Protocolo de Protección a Migrantes pactado entre México y Estados Unidos. La medida ha buscado frenar la emigración procedente entre otros de los países del Triángulo Norte.

Las restricciones asociadas a detalles como el sitio donde están celebrándose las audiencias migratorias fue explicado a la Voz de América por el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar.

«No se puede abrir al público como una corte de inmigración. Yo tengo problemas con esto. Si alguien quiere venir, como abogados o familias, se tienen que ir a San Antonio, esto no está correcto», expresó Cuellar.

Dijo no obstante, que a los migrantes se les garantiza con este proceso que cuenten con la oportunidad de defender su petición de asilo en las cortes.

Según cifras oficiales, 8.300 migrantes fueron enviados a México en virtud del acuerdo, y ahora esperan su cita para la audiencia.

«La gente no va a poder defender su caso, si están en albergues, no tienen acceso a comida, no tienen acceso a las necesidades básicas, mucho menos tienen acceso a traducir sus documentos, o para tener toda la evidencia que van a necesitar para obtener asilo», dijo a la VOA Leidy Pérez-Davis, de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Un ejemplo es Leyla Amador, de Honduras, quien asiste en martes a la corte virtual en Laredo. Amador dijo a la VOA que no tiene representante legal y espera que la corte le asigne uno: «Abogado que no sea de acá, no tengo para pagarlo», dijo la mujer que se presenta a la corte con un hijo de 7 años y está embarazada.

Ante los desafíos que enfrenta expresó: «No es fácil pero hay que salir adelante. No mirar para atrás, solo para adelante».

El alcalde de Laredo, Pete Saenz, dijo que menos de la mitad de los migrantes citados para el lunes a la corte virtual se presentaron.

Saenz dijo que de mantenerse la tendencia, se podría hablar del éxito del actual Protocolo de Protección a Migrantes entre México y Estados Unidos.

Con información de La Voz de América