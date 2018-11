Jueces ordenan investigación por asesinatos

Por Fredy de León |

Luego de la imputación del Ministerio Público (MP), jueces consideran que es necesario iniciar la investigación por femicidio y parricidio.

Los involucrados en los asesinatos de un hombre y una mujer, quienes fueron descubiertos por autoridades indígenas y entregados a la justicia, fueron ligados a proceso penal por la jueza de Femicidio y el juez de Primera Instancia Penal de la cabecera departamental de Sololá.

Las dos audiencias se desarrollaron de manera simultánea, en el Juzgado de Primera Instancia Penal y en el Juzgado de Delitos de Femicidio, en esta última judicatura, la jueza ligó a proceso penal por el delito de femicidio a Víctor Ben Morales, mientras que su papá, Manuel Ben Yaxón, de 63 años, fue ligado a proceso por el delito de omisión de denuncia.

En el Juzgado de Primera Instancia Penal compareció Rosa Ibaté, acusada de haber asesinado a su esposo. El juez la ligó a proceso también por ser presunta cómplice de Víctor por el delito de parricidio. Además, la señora Santos Morales Piló y Matilde Cosiguá Pop, madre y pareja de Víctor, serán procesadas por los delitos de encubrimiento y omisión de denuncia.

Así se inició con la etapa investigativa para la presentación de pruebas por parte del MP, donde se estableció que en febrero de 2019 será la etapa conclusiva, entrega de pruebas documentales o las que se consideren pertinentes para armar el caso en contra de Víctor Ben y Rosa Ibaté, acusados de femicidio y parricidio, caso que fue descubierto por autoridades indígenas, la semana anterior.

