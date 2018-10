Inauguran el tercer supermercado “La Torre en Xela”

Por Carlos González |

Este viernes inicio operaciones la tercera tienda de Supermercados “La Torre” en Quetzaltenango, tras su inauguración realizada en el Centro Comercial Interplaza ubicado en el Km 205 jurisdicción del Municipio de La Esperanza.

Es el supermercado número 74 que se inaugura en el territorio nacional y según los ejecutivos de esta empresa se tiene planificada la inauguración de 7 tiendas más antes de que termine el año.

“Con la apertura de nuestra tercera tienda tendremos descuentos y cantidad de ofertas disponibles, además de nuestras frutas y verduras siempre frescas, tendremos en la sección de panadería, pan caliente todos los días” expresó Mario Zúñiga, jefe de mercadeo de Supermercados “La Torre”.

Con la apertura de este supermercado en Quetzaltenango se ha generado 40 nuevos empleos para el crecimiento de los ciudadanos de esta región.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.