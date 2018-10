Identifican cadáver hallado en autopista Los Altos

Por Erick Colop |

Este lunes, familiares identifican el cadáver de mujer hallado el miércoles reciente, en la autopista Los Altos, Quetzaltenango.

Los familiares, quienes llegaron a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), identificaron a la occisa como María Rosario Pérez, de 17 años.

La menor de edad era originaria de Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, pero vivía en Quetzaltenango con su madre.

Familiares, quienes viajaron desde Barillas, indicaron que Pérez estudiaba tercero básico y que se enteraron de la noticia por medio de las redes sociales.

El cuerpo estaba sobre la carretera y tenía exposición de masa encefálica y cerca fue localizada una motocicleta. Hasta el momento se desconoce qué pasó.

