Identifican a víctimas mortales de naufragio en el lago de Atitlán, Sololá

Por Fredy de León |

Bomberos Voluntarios informaron sobre la identidad de las tres personas que murieron este miércoles, en el naufragio en el lago de Atitlán, Sololá.

Los fallecidos son Edgar Castañón, de 42 años; Elda Marina Sarazua, quien hoy cumplía 53 años y tenía tres niños, y Ana María Mucún, 35.

Entre los diez sobrevivientes están Lidia Pérez, Elías Monterroso, Marvin Barrios, Walter Cuc y Emily López.

Los socorristas informaron que buscan a Wendy Eunice Meletz Sarazua, de 25 años, y al médico Adrián Molina, quién se comunicó con sus compañeros de trabajo minutos antes de la tragedia.

En la embarcación que naufragó, a unos cinco kilómetros de la costa de Panajachel, iban 17 personas y hasta el momento no han ubicado al capitán.

Bomberos recomiendan a lancheros a tomar las precauciones al ingresar al lago, debido a que durante esta temporada los fuertes vientos provocan remolinos (Xocomil) y estos voltean con facilidad las embarcaciones.

