HRO afectado por falta de energía eléctrica en Xela

Con información de Shirlie Rodríguez.

Quetzaltenango. Al menos cuatro pacientes pediátricos en la emergencia del Hospital Regional de Occidente (HRO), fueron afectados por la falta de energía eléctrica en el sector. Ya realizaron las conexiones necesarias para que los niños tengan las maquinarias funcionando en los diferentes servicios.

Autoridades del HRO refieren que por cada hora sin fluido eléctrico, se gastan aproximadamente 25 galones de diésel para la planta generadora.

La Municipalidad de Quetzaltenango informó que en la madrugada, automóvil impactó contra poste del tendido eléctrico en el periférico, zona 8. Debido a esto, fue el corte de energía eléctrica en zonas 7 y 8.

