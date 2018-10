Hombre es vapuleado en la zona 3 de Quetzaltenango, luego que asaltar a una persona

Por Martín Calderón |

Un hombre aún no identificado fue vapuleado la noche del viernes, por vecinos de la 21 avenida y 8ª calle de la zona 3 de Quetzaltenango, acusado de asaltar y herir con arma blanca a una persona, quien luego del hecho pidió auxilio, por lo que lograron capturarlo.

La víctima narró a Bomberos Voluntarios de la 5ta Compañía que el agresor lo atacó con un cuchillo hiriéndolo en el tórax y en la mano derecha, por lo que fue trasladado al Hospital Regional de Occidente (HRO).

Al lugar se presentó la Policía Nacional Civil, quienes después de dialogar con los vecinos rescataron al supuesto delincuente y lo llevaron al HRO, quedando internado. A su ingreso estaba inconsciente, por lo que quedó en el área de Shock de dicho centro asistencial.

Según vecinos en el lugar hay poca iluminación, por lo que delincuentes aprovechan para asaltar a las personas pero después de esto los ladrones pensaran dos veces robar en el lugar, afirmaron.

El hombre vapuleado no fue identificado, es de aproximadamente 28 años de edad, al llegar al HRO no tenía ropa porque los vecinos se la quitaron, dejándolo desnudo.

Al lugar se presentó el Ministerio Público quien tomo la denuncia de la víctima del asalto, quien fue identificado como Lester Enrique Soloman Ruiz de 21 años.

