Habilitan uno de tres quirófanos en el HRO

Por Oswaldo Cop |

Las autoridades del Hospital Regional de Occidente (HRO) continúan con el proceso de rehabilitación de los tres quirófanos que están dentro del centro asistencial.

Desde el lunes reciente fue habilitado el quirófano más grande, el cual está destinado para cirugía y traumatología, las áreas que más demanda tienen.

Las autoridades del centro asistencial informaron que han invertido más de Q100 mil para volver a habilitar los tres quirófanos, los cuales estaban abandonados desde hace años por deficiencias en su construcción.

De acuerdo a las autoridades del HRO, con la habilitación del quirófano más grande, ahora por día se opera a 45 personas, cuando antes se intervenían a unas 30.

Los trabajos en los dos quirófanos restantes continúan, y aunque indican que esperan que se habilitan lo más pronto posible, no hay fecha exacta.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.