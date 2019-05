Guaidó: Preso político Simonovis «ahora está en justa libertad»

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, afirmó que «indultó» a Iván Simonovis, detenido por más de 10 años, y prometió que eso ocurrirá con el resto de los presos políticos.

En una reunión en la Cámara de Comercio, Guaidó explicó que le otorgó el indulto a Simonovis el 30 de abril, pero éste no se había cumplido.»Ahora está en justa libertad», agregó.

A través de sus redes sociales, Boy Pertiñes, la esposa del preso político más antiguo en Venezuela, dijo que desconoce el paradero del comisario y que hace responsable al gobierno de Nicolás Maduro de lo que pueda pasarle a él y a su hogar.

La Voz de América estuvo en las inmediaciones de la residencia de Simonovis, en Caracas, y constató que el lugar se encuentra custodiado por el Servicio de Inteligencia SEBIN y que presuntamente el comisario, que estuvo más de una década en prisión, no se encuentra allí.

Joel García, abogado del preso político, dijo a la VOA antes de las declaraciones de Guaidó, que se desconoce el paradero de Simonovis. Iván estaba cumpliendo una pena de 30 años en su residencia, a causa de las lesiones y enfermedades que tiene, explicó el jurista, quien agregó que tienen conocimiento de que lleva en su tobillo un dispositivo de localización.

«No sabemos si fue trasladado a un centro médico o se encuentra en otro penal; no sabemos», agregó García, quien además confirmó que el SEBIN no ha dado ninguna información y no permitió la entrada al hogar del comisario, pues el lugar está custodiado.

También, confirmó que su esposa se encuentra en Alemania, en el acto de grado de su hijo.

Iván Simonovis fue sentenciado a 30 años de cárcel, cuando se desempeñaba como comisario de la Policía Metropolitana.

Con información de La Voz de América

