Gobernador Julio Quemé podría solicitar cambio de mandos de la PNC por alto índice delictivo en Quetzaltenango

Por Carlos González |

El gobernador departamental, Julio César Quemé Macario, confirmó este martes que podría solicitar al Ministerio de Gobernación (Mingob) el cambio en los mandos de la Policía Nacional Civil (PNC) en Quetzaltenango, debido a los altos índices delincuenciales que afectan el departamento.

Quemé Macario confirmó que pedirá un informe de las acciones concretas de la PNC, y si no están cumpliendo, pedirán los cambios pertinentes.

“Vamos a reunirnos con el jefe de la Policía Nacional Civil y pedir informes para saber si se están llevando a cabo las acciones que les competen ante los hechos delincuenciales””, dijo Quemé.

Esta respuesta del gobernador surgió tras consultarle sobre las acciones que están coordinando ante los asaltos y el hurto de vehículos y motocicletas en el departamento, los cuales se han incrementado en las últimas semanas.

