Funcionarios de Maduro han “continuado comunicándose” con gobierno de EE.UU.

La Casa Blanca aseguró que miembros del gobierno en disputa de Venezuela “han continuado comunicándose” con la administración del presidente Donald Trump, mientras que el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente que responde a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, desestimó los supuestos acercamientos.

En respuesta a una solicitud de la Voz de América, un importante funcionario de la administración del presidente Trump indicó que: “los miembros del círculo íntimo de Maduro en Venezuela han continuado comunicándose a través de diversos métodos con funcionarios del gobierno de EE.UU.», sin ofrecer mayores detalles.

El comentario se da después de reportes de la agencia The Associated Press de que Estados Unidos inició comunicaciones secretas con Cabello, quien es además el vicepresidente del partido de gobierno en disputa. Según AP, los funcionarios cercanos a Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si dejan el poder.

Este mismo lunes, Cabello desestimó las informaciones de que se había reunido con funcionarios de EE.UU. y las calificó como “mentira” y “manipulación”. En una rueda de prensa del partido, al ser cuestionado sobre los reportes, indicó de forma sarcástica que “supuestamente es secreta y por ser secreta no puedo decir nada».

Aseguró que estaría dispuesto a reunirse con quien sea bajo cuatro condiciones: si lo autoriza el presidente en disputa Nicolás Maduro, si él habla por Venezuela y no por él sólo, si la reunión es en Venezuela y si se reúne “con el dueño del circo”.

«Yo me reúno con los dueños del circo (gobierno de EE.UU.), no con los que trabajan para ellos, la oposición venezolana trabaja para ellos», agregó Cabello

Además indicó que “a estas alturas el gobierno de EE.UU. está obviando a la oposición, por muchas razones, pero creo que las principales son por su ineptitud y porque son muy ladrones”.

«Le pueden escribir a AP, que lo más importante de esas conversaciones es que aquí va haber elecciones antes del 31 de diciembre a la Asamblea Nacional, del 2020 perdón, quiera o no la oposición venezolana», indicó Cabello, refiriéndose a la comisión de la Constituyente para evaluar si es necesario adelantar elecciones legislativas.

Al tomar la pregunta del periodista de la agencia, calificó el reporte como “mentira” y “manipulación” y le indicó que no le pidieron a él confirmar el reporte.

Sobre el diálogo, aseguró que es “bienvenido cada vez que se pueda”, pero agregó que su propuesta es el “socialismo” y cuestionó las intenciones de la oposición. “No tengo esperanza, pero apuesto a que sea un éxito”, agregó.

La información sobre estos contactos se da cuando la agencia Reuters reportó que la delegación del gobierno interino de Juan Guaidó viaja esta semana a Estados Unidos para reunirse con funcionarios estadounidenses.

La semana pasada, una delegación del gobierno de Noruega viajó hasta Caracas para reunirse con las partes, pero hasta el momento no hay fecha para retomar las conversaciones.

Con información de La Voz de América

