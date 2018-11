Fiscal de FECI podría enfrentar proceso penal

Por Shirlie Rodríguez |

En una audiencia a puerta cerrada se conoció el proceso en contra de Julio Estuardo Santos, auxiliar fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP), quien es acusado del delito de falsedad ideológica.

Se esperaba que en la audiencia se desarrollara la primera declaración, pero la defensa solicitó que se iniciara un incidente de cuestión prejudicial y que la audiencia fuera a puerta cerrada, situacioón que aceptó la jueza del Juzgado de Primera Instancia, Silvia Ruiz.

Según la defensa de Santos, se pretende que este proceso se resuelva por la vía civil y no por la penal, pero esto aún está en proceso de definirse.

De acuerdo a la acusación, Santos, en su calidad de notario, elaboró documentos de escrituras de compra venta de un inmueble, en el cual hacía referencia a datos falsos.

En el 2014, Evelyn Rivas iba a comprar un inmueble en La Esperanza, Quetzaltenango, y el notario indicó que el dueño de la propieadd estaba en el lugar, pero esta información era falsa. Por este caso ya fueron condenadas dos personas. Según indica el acusado, este caso se dio previo a que formara parte del MP.

