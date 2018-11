Estudiantes de programa FID del Cunoc piden que se cumpla con presupuesto asignado a la Usac

Por Oswaldo Cop |

Integrantes de la asociación del programa de Formación Inicial Docente (FID) del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) y Comité de Huelga de Dolores de dicha carrera piden a las autoridades que se cumpla con el presupuesto 2018 asignado a la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y se incremento el techo presupuestario del 2019.

“Exigimos que las autoridades sean conscientes, porque está es la universidad del pueblo”, mencionan los estudiantes, quienes afirman que los que docentes no han recibido sueldo por un año. Añaden que son 25 catedráticos afectados del profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural.

Son 500 estudiantes los que se encuentran en la carrera de Profesorado en Educación Primaria Bilingüe Intercultural y que serían afectados de no cumplirse con el presupuesto y el programa FID es integrado por cinco profesorados.

En la actualidad, 160 estudiantes están a la espera que se tenga un presupuesto para la apertura de la Licenciatura Intercultural con Énfasis en Psicopedagogía para que puedan continuar con sus estudios, pero aún no hay presupuesto para esto.

