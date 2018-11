Estación de bomberos en Panajachel, cumple 43 años de servicio

Con información de Fredy de León.

Sololá. La compañía 33 de Bomberos Voluntarios en el municipio de Panajachel, arriba a 43 años de servicio a la comunidad.

Esta fue la primera compañía a nivel departamental, atiende tres municipios.

Socorristas destacan la atención que se le brindó a la población durante el huracán Mitch, las tormentas; Stan y Agatha, entre muchos otros servicios.

Actualmente la fuerza activa de la compañía está conformada por 38 elementos quienes también integran tres unidades especiales entre hombres rana, técnicos en urgencias médicas y la Brigada Especial de Rescate, además de 10 aspirantes.

Cuentan con cuatro ambulancias, una motobomba y una cisterna, además de una embarcación para atender las emergencias en varias comunidades, así lo detallo el mayor de la estación, Juan Diaz.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.