El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, solicitó la renuncia del secretario de la Marina Richard Spencer, citando su manejo del caso de un SEAL de la Marina acusado de crímenes de guerra en Irak.

Esper solicitó la renuncia el domingo y Spencer la presentó, dijo el portavoz del Pentágono Jonathan Hoffman.

La solicitud involucró el caso del suboficial jefe Edward Gallagher, un SEAL de la Marina que fue acusado de crímenes de guerra cometidos durante su despliegue en Iraq en 2017. Fue absuelto de los cargos más graves de asesinato, pero fue declarado culpable de posar con el cuerpo de un Adolescente militante del grupo Estado Islámico. Como resultado, Gallagher fue degradado.

Pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en el caso y lo perdonó y restauró su rango y paga.

Cuando Trump se enteró la semana pasada de que la Marina planeaba llevar a Gallagher ante una junta de revisión para determinar si podía continuar usando el Pin Trident, que significa pertenencia a la unidad de comando de élite, intervino nuevamente.

El Pentágono dijo que Esper solicitó la renuncia de Spencer después de enterarse de que la secretaria había propuesto en privado a los funcionarios de la Casa Blanca que si dejaban de entrometerse en el caso de Gallagher, Spencer se aseguraría de que Gallagher pudiera renunciar como SEAL de la Marina.

Esa información no fue revelada a Esper durante las conversaciones que mantuvo con Spencer, dijo Hoffman. «Desafortunadamente, como resultado, he determinado que el secretario Spencer ya no tiene mi confianza para continuar en su posición», dijo Esper en un comunicado publicado el domingo.

Con información de La Voz de América