EE.UU.: Candidatos a elecciones de medio término hacen campaña de último momento

Los candidatos al Congreso de Estados Unidos están utilizando su último día completo de campaña el lunes para tratar de atraer votantes mientras los principales partidos políticos de la nación luchan por el control del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de medio término.

El presidente Donald Trump quiere que sus correligionariosrepublicanos mantengan sus mayorías en ambas cámaras, mientras que los demócratas están tratando de romper el monopolio.

Los analistas políticos y las encuestas de opinión dan a los demócratas una mejor probabilidad de recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes que en el Senado. Los votantes el martes elegirán quiénes ocuparán los 435 escaños en la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado.

Trump tiene eventos de campaña el lunes en Ohio, Indiana y Missouri.

El presidente Trump ha hecho campaña destacando la economía estadounidense y ha advertido sobre lo que percibe como amenazas centrándose en la inmigración ilegal y la caravana de inmigrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos.

“Los demócratas quieren invitar caravana tras caravana. Y ven que tenemos más caravanas formándose, vieron eso. Vaya, me pregunto cómo sucede eso, me pregunto cómo”, dijo Trump.

El exvicepresidente Joe Biden, está intensificando su campaña a favor de los candidatos demócratas.

“Nosotros los demócratas tenemos que dejar claro quiénes somos. Elegimos la esperanza sobre el temor. Elegimos la unidad sobre la división. Elegimos a nuestros aliados sobre nuestros enemigos. Elegimos la verdad en lugar de la mentira”, indicó Biden.

El expresidente Barack Obama hizo campaña el domingo en apoyo del senador demócrata Joe Donnelly en Indiana, y le dijo a la multitud que fue su gobierno el que inició la recuperación económica después de la grave recesión que afectó al país en 2008.

Además de las elecciones para el Congreso, 36 de los 50 estados de Estados Unidos elegirán gobernadores el martes. Actualmente hay 33 gobernadores republicanos, 16 demócratas y uno independiente.

También se les pedirá a los votantes que elijan sobre una serie de iniciativas. Entre ellos se incluyen temas como la legalización de la marihuana, permitir que los delincuentes recuperen sus derechos de voto, ampliar la cobertura de Medicaid y determinar qué identificación debe ser requerida para votar.

Con información de La Voz de América

