EE.UU. anuncia cargos a 15 miembros de Cartel mexicano

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el martes 15 acusaciones contra miembros del Cartel de Jalisco de Nueva Generación (CJNG).

En conferencia de prensa, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció que las acusaciones son parte de una serie de medidas que buscan detener a la organización, una de las más poderosas de México.

“Tienen que ser enfrentados y derrotados”, dijo Sessions sobre el CNJG, que en los últimos años ha desbancado al cartel de Sinaloa y tiene ahora presencia en 22 estados mexicanos, de acuerdo con el gobierno mexicano.

Los lazos del cartel no se detienen en Norteamérica. Según InSight Crime, el CNJG tiene contactos en Bolivia, Perú, Colombia y Centroamérica, los cuales usa para traficar marihuana, cocaína y drogas sintéticas. De acuerdo con el Departamento de Justicia, el cartel también estaría expandiendo sus operaciones hacia Europa y Asia.

“Estos carteles están aprovechándose de nuestra porosa frontera sur”, dijo Sessions, haciendo énfasis en la necesidad de voluntad política en el Congreso para seguir adelante con la famosa propuesta del muro.

“Para construir el muro necesitamos que el Congreso actúe”, sentenció el secretario de Justicia.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el CJNG trafica diez toneladas de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos cada mes.

“La gran mayoría de las drogas que están matando a los estadounidenses entran por las fronteras”, dijo Sessions.

Casi la mitad de las 72.000 muertes por sobredosis en EE.UU. en 2017 involucraron una droga sintética como el fentanilo, superando las muertes por heroína. La producción de fentanilo es distinta a la de esta droga, ya que no requiere de grandes plantaciones de amapola.

La mayoría del fentanilo que entra y se consume en EE.UU. proviene de China, según un informe de la Comisión de Revisión de Economía y Seguridad de China y EE.UU. del Congreso. Aunque parte del fentanilo que llega al país es enviado directamente desde Asia, otra parte pasa a través de México.

Con información de La Voz de América

