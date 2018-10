Dos muertos deja accidente de camión que transportaba pollos en San Marcos

Por Redacción Sucesos |

El camión C-853BDL, que transportaba pollos, colisionó este jueves contra un paredón y volcó en el kilómetro 255, aldea El Guspinol, El Tumbador, San Marcos, dejando dos muertos y cinco heridos.

De acuerdo a la versión de testigos, el camión venía de regreso y se dirigía hacia Ayutla, luego de haber entregado los pollos. Añadieron que desconocen las causas que causaron que el piloto perdiera el control del vehículo pesado.

Bomberos Municipales Departamentales de Pajapita, San Marcos, trasladaron al Hospital Juan José Ortega de Coatepeque a Yoni Estuardo Palacios, de 16 años; José Daniel Hernández, 23; José Francisco Monterroso, 16; Ángel Gabriel Reyna, 21, y Lorenzo Hernández, 21.

En el centro asistencial murió Luis Godínez, de 30 años, y en el lugar falleció Neftaly López, 16, ambos presentaban politraumatismo general.

