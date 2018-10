Disturbios en Almolonga, vecinos señalan a dos hombres de ser secuestradores

#Reporte100

Quetzaltenango. Disturbios la noche de este martes, en el municipio de Almolonga.

Pobladores han identificado a dos secuestradores, los capturan y vapulean. En el lugar se encuentra tirada un arma de fuego con la que los sujetos pretendían secuestrar a un hombre, además los pobladores vuelcan el vehículo que les pertenece a los sujetos en referencia.

Al lugar llega la Policía Nacional Civil (PNC), en estos momentos, con más de 40 antimotines.

