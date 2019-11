Por Carlos González |

Este 17 de noviembre es el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, por ello, en esta nota conozca cuáles son los puntos en Xela donde más accidentes se registran.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informa que los accidentes de tránsito cobran varias vidas en el mundo, una de las cifras más preocupantes es la muerte de jóvenes entre 15 y 29 años.

Los usuarios vulnerables de la vía pública (peatones, ciclistas y conductores o pasajeros de vehículos de dos ruedas) representan la mitad de todas las personas que fallecen en el mundo por accidentes de tránsito.

En Quetzaltenango existen lugares donde de forma constante ocurren hechos de tránsito y que cobran vidas. El director de la Policía Municipal de Tránsito de Quetzaltenango (PMTQ), Diego Meckler, detalló cuales son los puntos rojos que tienen en el registro.

》Periférico zona 8:

Según la PMTQ, el periférico es uno de los puntos donde más accidentes se registran, la mayoría en el cruce a la diagonal 3, zona 8 de Xela, y por la embotelladora de la Pepsi.

》 Autopista Los Altos:

La mayor parte de los accidentes se registra en el ingreso a San José Chiquilajá, en el sector conocido como La Bóveda.

》Ingreso a Xela:

Uno de los ingresos más peligrosos a la ciudad es por el sector conocido como Quinta Olga. Según la PMTQ el trayecto donde más accidentes se registran son entre la calzada Manuel Lisandro Barillas y calzada La Independencia, zona 2 de Xela, debido al exceso de velocidad y no respetar las señales de tránsito.

》29 avenida, zona 7 de Xela:

En esta arteria, la mayoría de casos que se registran son personas arrolladas.

Las principales causas de accidentes de tránsito, según la PMTQ, son exceder los límites de velocidad, conducir en estado de ebriedad, no respetar las señales de tránsito, no usar cinturón y no usar casco.