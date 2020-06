Confirman más contagios de COVID- 19 en cárceles de Guatemala

Por Shirlie Rodríguez |

La bancada del partido Semilla en el Congreso de la República cita, este jueves, a las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) para conocer la situación actual de reos contagiados con COVID-19. Los congresistas mencionan que la información proporcionada sigue siendo escasa.

El diputado, Bernardo Arévalo, menciona que el panorama en los centros carcelarios podría ser “una tormenta perfecta”, debido a las condiciones precarias en las que se encuentran las cárceles y el personal no cuenta con los recursos para atender la emergencia, además no hay espacios ideales para aislamiento.

Los diputados cuestionaron a las autoridades del SP sobre el sistema médico para atender a los reos y sobre el plan de contención llamado Escudo 2020, en el cual se plantean construir hospitales temporales en Pavón, Cantel y Puerto Barrios, según lo firmado por el director del SP y el Ministerio de Gobernación.

El director del SP, Luis Rodolfo Escobar, respondió que no se recordaba en qué momento escribieron la palabra “construir”, porque no era eso lo que proyectaban, sino habilitar los espacios que ya existen en las cárceles.

La diputada, Lucrecia Hernández Mack, cuestionó a Escobar para que diera los números de reos positivos con COVID-19, pero el director no los quería dar amparado en que era información sensible. Hernández Mack refirió que esa información es importante para saber cómo van a atender la emergencia, sino saturarán los hospitales con reos y ya no se tendrá respuesta para las personas que solicitan el servicio de salud.

Escobar respondió que, el sábado 6 de junio reciente, se hicieron 70 hisopados en una cárcel, de estos, 69 fueron positivos, además de los tres casos que llegaron procedentes de Quetzaltenango. El funcionario dijo que en total hay 72 reos en el país con coronavirus.

“Yo no puedo alterar el orden en un centro de privación diciéndole en este momento en qué centro están”, dijo Escobar, refiriéndose a los reos con el nuevo coronavirus.

Las autoridades penitenciarias confirmaron que 19 trabajadores de la institución también dieron positivo y una de las hipótesis que manejan del contagio de COVID-19 en reos es por el traslado a tribunales.