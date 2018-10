Condenado a 33 años en prisión por secuestro

Por Shirlie Rodríguez |

Esta semana concluyó en el Tribunal Primero de Sentencia Penal de Quetzaltenango el debate en contra de Leonardo Muñoz Reyes, quien era acusado de los delitos de plagio o secuestro y robo agravado.

El tribunal escuchó todos los medios de prueba y concluyó que Muñoz era culpable directo del hecho y por ello fue condenado.

Por el delito de plagio y secuestro Muñoz recibió una condena de 25 años y una multa de Q50 mil, mientras que por robo agravado fue sentenciado a 8 años.

El Ministerio Público (MP) indica que Muñoz Reyes, en noviembre del año pasado, fue detenido por vecinos de Cantel, Quetzaltenango, por el secuestro de dos hombres, a quienes les robaron Q600. El juez, Domingo Cali, le hizo saber a Muñoz los hechos que le sindicaban.

En la acusación se refiere que el acusado era quien conducía el camión que asaltaron, junto a otro hombre no identificado, y que minutos después chocaron contra un picop. La acusación indica que, luego del choque, Muñoz se fugó y fue cuando los vecinos lo retuvieron y vapulearon, al punto que lo iban a rociar con gasolina.

El sindicado refirió que no era culpable, porque él vive por el sector y se dirigía a la casa de su suegra, además que no sabe manejar vehículo.

