Concejo se reúne a puerta cerrada para abordar regularización de energía eléctrica y deuda con el INDE

Por Carlos González |

La reunión del Concejo Municipal de Quetzaltenango fue este martes a puerta cerrada, en esta se abordaron temas sobre la energía eléctrica en el municipio.

El alcalde de Quetzaltenango, Luis Grijalva, confirmó que los temas abordados fueron plantear las propuestas de negociación en la regularización de la energía eléctrica y el pago de la deuda con el INDE.

“Cuando tengamos un planteamiento concreto sobre estos temas se seguirá haciendo público lo que se está platicando. Pero quiero ser honesto y para que no crean que se está haciendo algo fuera de lo normal lo que queremos es que el INDE no sepa cuál es nuestra propuesta porque podrían tener argumentos para debatirla”, explicó Grijalva.

