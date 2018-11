Concejo de Xela decide no suspender el POT

Por Carlos González |

Luego de una reunión entre el Concejo Municipal de Quetzaltenango y representantes de la Coordinadora de Alcaldes Comunitarios (Coalco), las autoridades decidieron que cada miércoles, a partir del 21 de noviembre, a las 18 horas, se reunirán para tratar reformas al Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En la sesión, representantes de Coalco solicitaron que se suspenda de forma temporal el POT mientras se desarrolla el diálogo.

“Queremos que se reconozca en el POT a Quetzaltenango como un pueblo indígena y que se suspenda mientras continuamos con el diálogo”, explicó el secretario de la alcaldía comunitaria de Pacaja Bajo, César Aragón.

El alcalde de Xela, Luis Grijalva, dijo que no se puede suspender el POT, pero es viable iniciar el diálogo para efectuar los cambios que sean posibles y también estén en ley.

