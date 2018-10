Comuna quetzalteca no autorizará nuevos servicios de energía eléctrica en tres municipios

Por Carlos González |

El Concejo Municipal de Quetzaltenango decidió no autorizar más venta de nuevos servicios de energía eléctrica para usuarios de La Esperanza, Olintepeque y San Mateo, por el inminente colapso que sufre la red eléctrica en Xela.

Por el momento, la ciudad está a 4.2 megavatios de llegar al límite del consumo de energía eléctrica, por ello, el director técnico de la Empresa Eléctrica Municipal (EEMQ), Víctor Grajeda, recomendó al Concejo que ya no se suministre energía eléctrica a municipios vecinos.

En el caso de Cantel, Zunil y Almolonga se analiza, de forma temporal, suspender autorizaciones de nuevos servicios, debido a que no se tiene la capacidad de brindarlos. Por el momento se analizará la medida a seguir, debido a que la EEMQ recibirá en los próximos días insumos para mejorar la red de distribución.

