Comisaría Regional se utiliza de manera parcial

Por Erick Colop |

El 7 de septiembre reciente fue inaugurada la Comisaría Regional de la Policía Nacional Civil (PNC) en Xela, y hasta el momento, las oficinas y elementos no han sido trasladados y el edificio no es utilizado a un cien por ciento.

El gobernador departamental de Quetzaltenango, Julio Quemé, explicó que aún no ha sido utilizada porque faltan algunos aspectos logísticos y que sería en los próximos días que se haga oficial el traslado.

En el caso de la Oficina de Antecedentes Policiales, el funcionario explicó que llevará más tiempo y se debe a la falta de configuración de los equipos para extender este documento.

El edificio, que consta de tres módulos y que tiene espacio de dormitorios, taller y oficinas administrativas, fue inaugurado por el presidente, Jimmy Morales, y el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.