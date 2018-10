Comienza feria educativa en Quetzaltenango

Por Oswaldo Cop |

Esta semana inició la primera Feria Departamental de Educación, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (Steam), la cual se desarrolla en el Instituto Nacional Experimental Gabriel Arriola Porres, zona 3 de Xela.

La feria es organizada por las autoridades de la Dirección Departamental de Educación (Dideduc) de Quetzaltenango y participan estudiantes de diferentes centros educativos privados y públicos de varios municipios del departamento.

El objetivo de la feria es dar a conocer proyectos de diferentes disciplinas que se impulsan desde los centros educativos.

En la primera edición de la feria Steam participan 25 establecimientos educativos, quienes tienen un estand donde exponen entre 4 y 5 proyectos, explican representantes de la Dideduc.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.