Clínicas de Cooperación Alemana inauguran sanatorio

Por Carlos González |

El “Sanatorio Lilienthal”, ubicado en la 14 avenida 8-51, zona 3 de Xela, fue inaugurado esta semana como parte de los proyectos que desarrollan las Clínicas de la Cooperación Alemana.

Héctor Romeo Xicará, director general de la Cooperación Alemana en Quetzaltenango, explicó que ofrecen varios servicios a bajo costo.

En el sanatorio se cuenta con servicios de ginecología y obstetricia, traumatología, cirugía general, pediatría y neonatología, además del servicio de hospitalización, todos a bajo costo.

Cooperación Alemana inició los trabajos en Quetzaltenango en 1996 y con el paso del tiempo se ha extendido, debido a que son más personas necesitadas.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.