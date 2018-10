Carro vuelca por esquivar a ebrio

Por Shirlie Rodríguez |

Los integrantes de una familia, quienes iban en un vehículo por Parracaná, ruta de Xela hacia San José Chiquilajá, protagonizaron un accidente por esquivar a un hombre que iba en estado de ebriedad.

Byron Zapeta, de Bomberos Voluntarios, explicó que en el vehículo viajaba María Ramos Santana, de 28 años, quien está embarazada, por ello, fue trasladada de manera urgente al Hospital Regional de Occidente (HRO).

En el vehículo también iba Jimena López, de 2 años, y Leandro López, quien conducía el vehículo. Según socorristas, no tenían heridas y por ello no fueron trasladados a un centro asistencial.

