Bomberos Voluntarios con dificultades para cubrir emergencia por cierre de calle

Bomberos Voluntarios del Campo Escuela se ven perjudicados para cubrir emergencias, debido al cierre de la 29 avenida y diagonal 2, zona 3 de Xela.

Los socorristas indican que deben utilizar otras vías para salir, pero se les complica debido al congestionamiento vial que existe en la Terminal Minerva.

Las autoridades municipales informaron que el paso estará cerrado por un mes, debido a que desarrollan trabajos de reparación de tuberías.

En redes sociales circula un vídeo donde se observa cuando ayudantes de buses extraurbanos retiran señales que prohíben el paso y las unidades ingresan a la Terminal Minerva.

