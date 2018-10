Bloqueo en la ruta Cito Zarco

La ruta Cito Zarco que conecta Xela con Retalhuleu, está bloqueada. Tras las fuertes lluvias de las últimas horas, ocurrió derrumbe a la altura del kilómetro 207, jurisdicción del municipio de Zunil, Quetzaltenango Coordinan con personal de la Zona Vial 5 de la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, (COVIAL) para la limpieza en el tramo.

Reportan desborde de río a la altura de Santa María de Jesús, municipio de Zunil.

Bomberos del municipio de Cantel, informan que no hay paso desde el túnel, hasta el kilómetro 205.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.