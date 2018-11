Bloquean puente Castillo Armas para exigir aumento de presupuesto para la Usac

Por Gerberth Pérez |

Este martes, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) bloquean el paso sobre el puente Castillo Armas, kilómetro 178, Retalhuleu, para exigir un aumento presupuestario para la casa de estudios superiores.

María Paz, directora del Centro Universitario de Occidente (Cunoc), indicó que la manifestación es para dar a conocer su inconformidad, porque el Congreso de la República no ha aprobado la iniciativa que envió el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Usac para pagar salarios de profesores y trabajadores, el cual está pendiente desde enero.

“No es justo y correcto que asumamos esta acción para pedir justicia. Pedimos que para este 2018 se apruebe la iniciativa de ley que envío el CSU de urgencia de Q718 millones para pagar salarios, aparte más de Q600 millones de ampliación presupuestaria, porque nos están recortando Q250 millones. Necesitamos prestarle la educación superior a nuestra sociedad”, dijo Paz.

