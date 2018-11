Autoridades: 13 muertos en ataque en un bar de California

Trece personas murieron el miércoles cuando un pistolero abrió fuego contra una multitud que celebraba una “noche universitaria” semanal en un bar de música country en el Sur de California.

Según las autoridades, el incidente provocó una estampida de cientos de asistentes a la noche de baile y llevó a algunos a utilizar los taburetes del bar para romper las ventanas en su afán de escapar.

Entre los fallecidos estaban 11 personas que se encontraban dentro del bar, el pistolero y un sargento que fue el primer agente en entrar al lugar de los hechos, señaló el jefe de la policía del condado de Ventura, Geoff Dean.

“La de ahí dentro es una escena horrible”, dijo Dean en una conferencia de prensa en el parqueadero del Borderline Bar & Grill. “Hay sangre por todas partes”, agregó.

El pistolero era alto y vestía de negro con una capucha que cubría su cabeza y tapaba parcialmente su cara, según el relato que hicieron testigos del suceso a las televisoras en el lugar. Dijeron que el pistolero disparó primero a una persona que trabajaba en la entrada del local y después abrió fuego sobre la multitud de una forma que parecía aleatoria.

Muchas otras personas sufrieron heridas menores, incluidas algunas causadas por el intento de escapar, dijo Dean.

El sargento policial Ron Helus y un patrullero de tráfico que se encontraba cerca del lugar fueron los primeros en responder a varias llamadas a los servicios de emergencia y llegaron al Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks alrededor de las 11.20 de la noche, señaló el responsable policial.

Helus fue abatido de forma inmediata con varios disparos, dijo Dean. El patrullero limpió el perímetro, logró sacar a Helus fuera del local y esperó hasta la llegada de un equipo SWAT y muchos otros agentes.

Para cuando entraron en el bar de nuevo, los disparos habían cesado. Encontraron los cuerpos sin vida de 12 personas, incluido el del pistolero. Dean señaló que no estaban claras las circunstancias de la muerte del atacante y que se desconocían su identidad y motivación.

Dean dice que alrededor de 10 personas más fueron heridas de bala. No se supo de inmediato ninguna otra información sobre las víctimas.

El capitán de la oficina del alguacil del condado de Ventura, Garo Kuredjian, dijo que los primeros informes de disparos ocurrieron alrededor de las 11:20 p.m. en Borderline Bar & Grill en Thousand Oaks, que se encuentra a unas 40 millas al oeste de Los Ángeles.

Tayler Whitler, de 19 años, contó que estaba en el interior del bar cuando un pistolero con la cara parcialmente cubierta con algo parecido a una máscara de esquí entró y disparó a la persona que estaba trabajando en la puerta antes de atacar a gente de forma aleatoria.

El incidente ocurre a menos de dos semanas de que un hombre armado con un rifle automático disparó a 11 personas durante los servicios religiosos en una sinagoga de Pittsburgh.

El presidente Donald Trump reaccionó con un mensaje en Twitter el jueves temprano.

“He sido informado completamente sobre el terrible tiroteo en California. La policía y los socorristas, junto con el FBI, están en escena. 13 personas, en este momento, han sido reportadas muertas. Del mismo modo, el tirador está muerto, junto con el primer oficial de policía en entrar en el bar”, indicó Trump.

Con información de La Voz de América

