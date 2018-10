Alianza Francesa da a conocer ganador de certamen de poesía

Por Carlos González |

Willmar Abraham Ramírez Castro, de 27 años, con el seudonimo de “Silvio”, originario de Suchitepéquez, es el ganador del certamen de poesía Víctor Villagrán Amaya con la obra “Antología Coloquial”.

Este certamen fue dedicado a la excónsul francesa, Monique Peretiatko de Illescas, y el ganador recibirá un premio de Q3 mil.

La premiación será el próximo 26 de octubre, durante una velada en la Alianza Francesa, zona 1 de Xela. En este certamen participaron 16 obras y se desarrolló una preselección.

“Es importante el interculturalismo e incentivar la participación de los jóvenes, a través de estos eventos. En esta edición XVIII estamos felices de anunciar al ganador”, expresó Justine Fosseprez, encargada cultural de Alianza Francesa.

