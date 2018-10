Agente de la DEIC enfrenta juicio acusado de pedir Q8 mil para entregar vehículos consignados

Por Shirlie Rodríguez |

Después de cuatro audiencias suspendidas, se desarrolló el inicio de debate en contra de Osmar Abundio Barrios Ochoa, agente de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC), quien es acusado del delito de estafa propia y por ello enfrenta proceso en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Quetzaltenango.

En esta audiencia se le dio a conocer la acusación, y al momento de declarar, prefirió mantenerse sin decir nada. Para las próximas semanas se tiene prevista la continuación de debate.

El Ministerio Público (MP) acusa a Barrios Ochoa de pedir Q8 mil a los propietarios de dos vehículos consignados por la DEIC, los cuales estaban bajo su custodia.

El hecho fue el 29 de mayo del 2016, fecha en que los propietarios de los vehículos hicieron los pagos, a través de cheques, y el acusado prometió entregar los carros en un mes. El juez a cargo del proceso ordenó la conducción de los testigos, quienes son los denunciantes del caso, para que se continúe con el proceso judicial.

En las audiencias anteriores se indicó que no contaban con la presencia de los testigos y agraviados por el hecho, porque se ha solicitado la conducción de los mismos para que lleguen a las audiencias y puedar declarar ante el juez, situación que es fundamental para que conozcan los hechos y se pueda dar un veredicto.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.