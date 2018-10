Adolescentes quetzaltecas participarán en encuentro Concausa 2018 en Chile

Por Carlos González |

“Concausa” es una iniciativa de Cepal, Unicef y América Solidaria, con el apoyo de Fundación Caserta, el cual busca conocer y difundir propuestas de innovación social que los jóvenes de América están llevando a cabo en sus comunidades, apropiándose de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las adolescentes Alejandra Teleguario, Eilin Menchú y Jimena Anleu, quienes pertenecen a la Red de Niñas Lideran en Quetzaltenango, serán quienes representen al país en Santiago de Chile, del 20 al 30 de noviembre.

Las tres adolescentes expondrán sobre la situación que se vive en Guatemala, la condición actual de la niñez y juventud en relación a violencia física y sexual.

“Es importante la participación que tengamos en Chile, porque expondremos en nombre de las niñas y adolescentes del país que son víctimas de violencia”, explicó Alejandra Teleguario, quien es miembro de la red Las Niñas Lideran.

Las adolescentes participaron enviando un vídeo donde expusieron la situación actual de la violencia, el cual será expuesto en su viaje.

