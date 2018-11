Acusan de seis delitos al exalcalde de Xela Jorge Rolando Barrientos Pellecer

Por Shirlie Rodríguez |

En el Juzgado de Mayor Riesgo continúa la audiencia de primera declaración en el caso de corrupción en la Municipalidad de Quetzaltenango.

En esta ocasión se presentó la acusación en contra del exalcalde, Jorge Rolando Barrientos Pellecer, quien figura como supuesto líder de la estructura que investiga el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Astrid Pimentel, del MP, dio detalles de la acusación contra Barrientos y refiere que tuvo participación para la dirección de la red, teniendo comunicación con el empresario Ernesto Palomo Lepe y así garantizar los pagos para los funcionarios.

El exalcalde es acusado de los delitos de cohecho pasivo, fraude en forma continuada, abuso de autoridad, malversación, asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos, pero aún hacen falta al menos 15 personas para que se les imputen los hechos y se defina su situación legal.

Las capturas de las 19 personas ligadas en el caso fueron el 11 de septiembre reciente, luego de allanamientos del MP y Cicig. Dentro de los detenidos está la exgobernadora de Quetzaltenango, María Elisa López Ixtabalán.

