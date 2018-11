A vecinos de El Cenizal les preocupa aumento de ventas de licor

Por Oswaldo Cop |

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Quetzaltenango le da seguimiento a la denuncia que hicieron vecinos de El Cenizal, zona 4 de Xela, quienes están preocupados por el aumento de ventas de licor en el sector.

Leonel Estrada, técnico del MARN, informó que verifican que los negocios tengan la documentación para funcionar. “Ya se han verificado y varios se cerraron, debido a que no cuentan con la licencia sanitaria”, indicó Estrada.

Autoridades del Departamento de Abastos de la Municipalidad de Quetzaltenango explicaron que los propietarios de los comercios no cuentan con el aval municipal, por ello, recomiendan cumplir con los requisitos para habilitar cualquier negocio y así evitar sanciones o cierres.

