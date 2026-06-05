Xelajú MC oficializa la contratación del defensor nacional Erick González como nuevo refuerzo

Jun 5, 2026 | Actualidad , Deportes , Deportes , Nacionales , Portada , Xela |

DEPORTES – El Club Xelajú Mario Camposeco continúa fortaleciendo sus líneas de cara a los próximos compromisos del balompié nacional y anunció de manera oficial la incorporación de un nuevo elemento para su plantel mayor.

La junta directiva del cuadro superchivo le dio la bienvenida formal al futbolista guatemalteco Erick González, quien llega con el firme propósito de aportar su talento, entrega y experiencia en la zona baja del equipo dirigido por el cuerpo técnico altense.

El nuevo integrante de la institución lanuda cuenta con 27 años de edad y una estatura de un metro con 73 centímetros, desempeñándose principalmente en la posición de zaguero central o lateral.

González llega procedente del club Comunicaciones, una escuadra donde sumó importantes minutos de juego en la máxima categoría del fútbol guatemalteco, lo que representa una adición de peso para de consolidar el orden táctico y la solidez defensiva que caracteriza al cuadro quetzalteco en el plano local.

Con la llegada de Erick González para reforzar la zaga defensiva, la conformación del plantel altense muestra una intensa actividad en el mercado de transferencias donde los movimientos oficiales se siguen definiendo en la interna de la institución.

Hasta el momento, el rubro de las altas del cuadro superchivo reporta las incorporaciones oficiales del guardameta Estuardo Sicán, el zaguero mexicano Ernesto Monreal, el mediocampista Joshua Úbico, el extremo Óscar Mejía y el delantero uruguayo Diego Casas, quienes se suman al proyecto junto con el recién anunciado González para inyectarle variantes al esquema táctico.

Por el contrario, en el renglón de las bajas definitivas de la institución se confirma la salida de los futbolistas Nery Lobos, Denilson Ochaeta, José Longo, el paraguayo Manuel Romero y el ecuatoriano Joffré Escobar, quienes concluyeron su ciclo con el club y no formarán parte de la nómina para la siguiente temporada.

La junta directiva y el cuerpo técnico mantienen bajo análisis el desempeño del grupo para determinar si se sumará alguna pieza adicional antes del inicio de las competencias oficiales, consolidando así una renovación profunda que pretende devolver al equipo lanudo al protagonismo tanto en la Liga Nacional como en el plano internacional.

Se espera que el nuevo defensor nacional se integre de forma inmediata a los entrenamientos en las instalaciones del estadio Mario Camposeco, con el objetivo de adaptarse rápidamente al sistema de juego y ponerse a las órdenes del timonel de cara al inicio de la nueva temporada futbolística.