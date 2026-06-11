Xelajú MC oficializa a Minor Álvarez como su nuevo refuerzo; llega a préstamo por un año al arco altense

Jun 11, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100.

QUETZALTENANGO – El Club Xelajú MC oficializa la contratación del guardameta Minor Álvarez, quien se integra al equipo a préstamo por un año.

La noticia se confirma apenas horas después de que el Deportivo Saprissa hiciera oficial la salida del portero de las filas del club costarricense.

Álvarez, de 36 años y 1.85 metros de estatura, es de nacionalidad costarricense y cuenta con la nacionalización guatemalteca. Su llegada busca aportar experiencia y seguridad al arco superchivo para los próximos compromisos deportivos.

La llegada de Álvarez se suma a otros cambios significativos dentro del plantel:

Altas confirmadas: Además del guardameta, el club oficializa el fichaje del delantero uruguayo Diego Casas, pieza clave con Marquense; el defensa central mexicano Ernesto Monreal, procedente de Comunicaciones; el volante Joshua Úbico, quien regresa a la institución; y la incorporación de Óscar Mejía, Estuardo Sicán y Erick González. Asimismo, se oficializa el retorno de los canteranos José Joj, Justin Racancoj y Marcelo Hernández.

Bajas oficiales: El club también oficializa que cinco futbolistas no continuarán en el equipo: Joffré Escobar (ECU), Manuel Romero (PAR), José Longo, Denilson Ochaeta y Nery Lobos.

Pendiente: La directiva aún trabaja en la incorporación de un mediocampista ofensivo extranjero para cerrar el plantel de cara a la próxima temporada.

Con este reajuste de piezas, Xelajú MC busca consolidar un grupo competitivo para los retos que se avecinan.