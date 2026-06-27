Vuelca pipa con combustible en San Antonio Suchitepéquez; bomberos piden precaución.

Jun 27, 2026 | Actualidad , Nacionales , Portada |

Por Ruperto Matías |

Por causas que aún se desconocen, un tráiler que remolcaba una pipa cargada con combustible volcó a la altura del kilómetro 149 de la ruta al Pacífico, en la circunvalación de San Antonio Suchitepéquez.

Cuerpos de socorro de la 63 Compañía de Bomberos Voluntarios informaron que el vehículo de transporte pesado quedó volcado fuera de la cinta asfáltica. Afortunadamente, no se reportan víctimas mortales ni heridos por este incidente.

Derrame de combustible en la vía

Sin embargo, los cuerpos de rescate alertaron sobre el derramamiento de combustible sobre la carretera, lo que representa un peligro inminente para los conductores. Elementos de bomberos ya se encuentran trabajando en el lugar, aplicando varios galones de agua y arena para contener el material peligroso y evitar accidentes mayores.

Los Bomberos Voluntarios sugieren a los transportistas y automovilistas buscar vías alternas, principalmente circulando por el casco urbano del municipio de San Antonio Suchitepéquez.