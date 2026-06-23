Viviana Aroche, quien entrena en Quetzaltenango, se prepara para competir en República Dominicana  

Jun 23, 2026 | Actualidad , Deportes , Internacionales , Nacionales , Portada |

Por Multimedia Stereo 100 |

Viviana Aroche, de 28 años, quien se prepara en el Complejo Deportivo, zona 3 de Quetzaltenango, y es una referente del fondo en Guatemala, se alista para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana.

Aroche, quien es seleccionada nacional de atletismo, trabaja bajo la dirección técnica del entrenador, Frank Ayala. «Quetzaltenango ha sido su centro de trabajo durante más de una década. Fue allí donde decidió dedicar su vida al atletismo, sin imaginar hasta dónde la llevarían sus piernas, su disciplina y el deseo de consolidarse entre las mejores corredoras de fondo de la región», indica la publicación en redes sociales del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Juegos Centroamericanos y del Caribe

La deportista se alista para participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, del 24 de julio al 8 de agosto. Ella competirá en los 10 mil metros y en los 21 kilómetros del medio maratón.

Aroche, quien pertenece al Programa de Retención de Talento del COG, sabe lo que significa subir al podio, porque en El Salvador, en el 2023, conquistó la medalla de plata en los 10 mil metros.

«Sabemos cuáles serán las condiciones climáticas en Santo Domingo. Yo entreno mucho en clima frío y no quiero que las altas temperaturas me afecten. Por eso tenemos previsto realizar un pequeño campamento de adaptación antes de la competencia», explicó Aroche.

Récords

En la actualidad Aroche tiene récords nacionales de la categoría mayor en los 1 mil 500, 3 mil, 5 mil y 10 mil metros, además del medio maratón, una marca que también representa el récord centroamericano.

«En febrero, durante el Medio Maratón de Barcelona, ​​España, desarrolló un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 27 segundos, mejorando además el récord centroamericano que pertenecía a la costarricense Diana Bogantes, quien registró 1:12:46. Un mes después, en Estados Unidos, mejoró el récord nacional de los 10 mil metros al detener el cronómetro en 32:35.19. Posteriormente, en abril, durante el Bryan Clay Invitational 2026, impuso nuevas marcas nacionales en los 3.000 metros (9:22.93) y en los 5.000 metros (15:26.60)», indica el COG.

Información y fotografía COG