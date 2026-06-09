Vehículo cae a hondonada en Santa Lucía Utatlán, Sololá

Jun 9, 2026 | Sin categoría |

Por Fredy de León |

Este martes un vehículo sedán cayó a una hondonada, de unos 20 metros de profundidad, en el kilómetro 148, sector Valle Nuevo, Santa Lucía Utatlán, Sololá.

La emergencia fue atendida por Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 113, quienes brindaron asistencia al conductor del vehículo.

Crisis nerviosa

De acuerdo con el reporte de los socorristas, el tripulante resultó ileso tras el percance; sin embargo, presentó crisis nerviosa, por ello, fue trasladado al área de emergencias del Hospital Departamental de Sololá.

Según la versión preliminar proporcionada por el piloto, un vehículo se le atravesó repentinamente sobre la vía, provocando que perdiera el control del automóvil y se precipitara hacia la hondonada a un costado de la carretera.

Las autoridades no reportaron otras personas afectadas y las circunstancias del hecho vial continúan bajo verificación.