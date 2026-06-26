Vecinos en Momostenango mantienen bloqueo por aumento al pasaje del transporte público

Por Edgar Domínguez |

Por tercer día consecutivo, vecinos de la aldea Los Cipreses, Momostenango, Totonicapán, mantienen una manifestación y bloqueo en el tramo carretero de ingreso al municipio, como medida de protesta ante el incremento en las tarifas del transporte público.

Los manifestantes expresan su inconformidad por el aumento al precio del pasaje, argumentando que afecta significativamente la economía de las familias de la comunidad. Asimismo, hacen un llamado a las autoridades para que intervengan y promuevan un diálogo con los transportistas, con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan reducir los costos del servicio.

La protesta continúa generando complicaciones en la movilidad de quienes transitan por el sector, mientras los vecinos esperan una pronta respuesta de las autoridades para resolver la situación de manera pacífica.