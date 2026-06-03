Vecinos de la zona 7 de Quetzaltenango retienen a presunto asaltante y lo entregan a las autoridades

Jun 3, 2026 | Actualidad , Portada , Sucesos , Xela |

Con información de Rubén Jocol.

LOCALES – Pobladores organizados de la zona 7 de la cabecera departamental de Quetzaltenango procedieron a la retención de un hombre en horas recientes.

La acción ciudadana se ejecutó luego de que el individuo fuera señalado de cometer un hecho delictivo en contra de un transeúnte, movilizando a los residentes del sector para evitar que el sospechoso lograra darse a la fuga.

De acuerdo con los datos preliminares del suceso, el hombre interceptó a una persona que transitaba a pie por una de las calles de la referida zona y la despojó de su teléfono celular de forma violenta.

Al percatarse de los gritos de auxilio de la víctima, los vecinos se aglomeraron rápidamente en el lugar y rodearon al presunto delincuente, neutralizándolo de manera inmediata como una medida de prevención comunitaria ante la ola de robos en el sector.

Tras controlar la situación, los ciudadanos alertaron a las fuerzas de seguridad pública para proceder con los canales legales correspondientes.

El sindicado, quien de momento no ha sido identificado de forma oficial por carecer de documentos personales, fue entregado a los elementos de la Policía Nacional Civil.

Los agentes de la unidad policial realizaron la captura formal y trasladaron al detenido a las instalaciones del Complejo Regional de Justicia, ubicado en la zona 6 de Quetzaltenango, para que solvente su situación jurídica ante el juez de turno.