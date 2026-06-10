Vecinos de Colonia Los Trigales en alerta ante aumento de hechos delictivos

Jun 10, 2026 | Actualidad , Portada , Región , Sucesos , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – Ante la reciente ola de hechos delictivos registrados en la colonia Los Trigales, zona 7 de Quetzaltenango, el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) ha emitido un comunicado urgente para hacer un llamado a la prevención y a la unidad de todos los residentes del sector.

La directiva del COCODE informó que la situación ha generado preocupación e inseguridad para quienes habitan, trabajan o transitan por el área. Por ello, instan a los vecinos y a los comercios a mantenerse en alerta constante y a tomar las medidas de precaución necesarias para salvaguardar la integridad de sus familias.

Acciones organizadas

Según lo informado por las autoridades comunitarias, el COCODE, en conjunto con vecinos ya organizados, ha comenzado a coordinar acciones inmediatas para enfrentar la situación y buscar soluciones que refuercen la seguridad en la colonia.

Además, hicieron un llamado especial a los vecinos de los sectores donde aún no se han conformado sus directivas, invitándolos a acercarse para agilizar este proceso. «Una comunidad organizada tiene mayores herramientas para enfrentar los desafíos que se presentan», aseguraron.

La directiva enfatiza que la seguridad es una responsabilidad compartida, y bajo el lema «Unidos y organizados somos más fuertes», instan a la población a involucrarse activamente en la protección de su entorno.