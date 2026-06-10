Vecinos de Chitux 2 deberán abastecerse: EMAX anuncia suspensión de agua por mantenimiento

Jun 10, 2026 | Actualidad , Clima , Portada , Región , Xela |

Por Redacción Stereo 100

QUETZALTENANGO – La Empresa Municipal Aguas de Xelajú (EMAX) dio a conocer a través de un aviso oficial que el servicio de agua potable será interrumpido temporalmente en el sector Chitux 2, como parte de las acciones de mejora en la infraestructura hídrica del municipio.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad este miércoles 10 de junio, la suspensión del suministro iniciará el viernes 12 de junio a partir de las 05:00 horas. El corte responde a la ejecución de trabajos programados de mantenimiento preventivo y limpieza profunda en el depósito de distribución Chitux 2.

Recomendaciones a la población

Las autoridades municipales informaron que el restablecimiento del servicio está previsto para el sábado 13 de junio.

Ante esta situación, EMAX hace un llamado a los vecinos del sector afectado para que tomen las medidas necesarias y se abastezcan de agua con la debida anticipación, evitando así inconvenientes en sus hogares durante la jornada de mantenimiento.

La empresa municipal agradece la comprensión de los usuarios, reiterando su compromiso con la optimización de los servicios básicos en Quetzaltenango bajo el lema #EstamosTrabajando.