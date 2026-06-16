USAC reconoce la excelencia académica de docentes e investigadores del CUNOC

Jun 16, 2026 | Actualidad , Portada , Xela |

Por Fredy López.

QUETZALTENANGO – La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) entregó reconocimientos a docentes e investigadores del Centro Universitario de Occidente (CUNOC), tras evaluar su desempeño institucional y sus aportes en docencia, investigación y formación profesional.

Los profesionales galardonados en esta edición fueron:

Raúl Bethancourth, como profesor titular.

Edson Amézquita, como profesor interino.

Ignacio Camey, como profesor de Estudios de Postgrado.

Sebastián Charchalac, en la categoría de investigador.

Destacado a nivel nacional

En el proceso de evaluación, el investigador Doctor Sebastián Charchalac alcanzó una calificación de 100 puntos en su expediente, obteniendo el primer lugar a nivel nacional.

Como incentivo institucional, Charchalac tendrá acceso a una estancia académica en una universidad internacional de su elección.

El Doctor César Haroldo Milian Requena, Director General del CUNOC, felicitó a los profesionales evaluados y destacó que estos resultados reflejan el nivel técnico y profesional del personal del centro universitario. «Este reconocimiento evidencia el compromiso, la dedicación y la calidad profesional de nuestros docentes e investigadores», puntualizó el directivo.